Министр назвал это нарушением территориальной целостности Грузии.

Министр иностранных дел Грузии посчитал, что избирательные участки и голосование за нового президента в России в Абхазии и Южной Осетии является незаконным, и соответственно, не может считаться легитимным.

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Сегодня на официальном сайте министра Грузии был опубликован материал, где министр осудил незаконное открытие участков для голосования за президента на "оккупированных регионах" грузии, целью которых, по его словам, было, массово вовлечь местное население на выборы.

Министр иностранных дел подчеркнул, что такие действия со стороны России расцениваются как "шаг, направленный против суверенитета Грузии" и "нарушающий ее территориальную целостность". Министр отметил, что это также грубое нарушение норм международного права. В материале на сайте говорится, что власти Грузии обратились к международному сообществу с целью призвать остальных политиков должным образом отреагировать на действия РФ и осудит их.

При этом, власти Абхазии и Южной Осетии недавно подчеркивали, что большинство их граждан (80%+) имеют, в том числе российское гражданство, что позволяет участвовать на выборах.