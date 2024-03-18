Ранее США обещали передать 250 таких единиц.

Украинские военные получили первые экземпляры американских бронетранспортеров M1117 (ASV), которые Штаты обещали передать ВСУ еще в 2022 году в количестве 250 единиц. Кадрами с новой техникой поделились непосредственно украинские военные. Предположительно, это первые экземпляры использующиеся на тренировочном полигоне.

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M1117 ASV еще известен как Guardian - американский бронетранспортер, разработанный компанией Textron Marine & Land Systems еще в 2001 году. Его колесная база 4×4 обеспечивает повышенную защиту от мин и огня из стрелкового оружия, а эффективность была доказана армией США в конфликтах в Ираке и Афганистане, где его активно использовали. Так же он оснащен пакетом брони от IBD Deisenroth Engineering, что защищает технику от самодельных взрывных устройств.

Эта бронемашина была разработана для использования в условиях городской местности. M1117 поддерживает различное вооружение, от стандартных пулеметов, до гранатометов. На данный момент эта бронемашина активно используется в разных армиях мира, включая США, Канаду, Грецию и даже Афганистан.