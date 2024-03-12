Пасмурная погода, солдаты и много баррикад.

Год назад пользователь Reddit Accomplished-Fig5904 опубликовал пост, где сообщил сообществу Cities: Skylines, что начинает строить крупный город по книге Джорджа Оруэлла "1984". Несколько месяцев назад он начал публиковать первые скриншоты проделанной работы, их уже накопилось достаточное количество. Уже сейчас видно солдат на улицах, баррикады и гнетущую атмосферу тоталитарного города.

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Игрок, разумеется, самостоятельно работал над текстурами некоторых зданий, памятников и символов. На последних скриншотах он показал "быт" города — повсюду военные, военный парад и главную площадь города. Моддер так же добавил декорации в город — вертолеты, горящие шины и тому подобное, что демонстрирует сопротивление некоторых людей и нефтяную войну.

Местами это напоминает покинутый людьми город после апокалипсиса. С графикой Cities Skylines это даже напоминает легендарную стратегию Red Alert, если бы она обновлялась сегодня. Еще лучше город выглядел бы во второй части градостроя, но на сегодняшний день разработчики не выпустили инструментарий для моддинга, и, похоже, делать этого в ближайшем будущем не планируют.