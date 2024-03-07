Финская компания Patria построит завод в городе Нокиа.

Финская компания Patria планирует построить новый завод в маленьком городке Нокиа, что недалеко от Тампере, где будет работать над сборкой новейших истребителей F-35 Block 4.

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Проект на постройку связан с февральским контрактом властей на покупку этих самолетов на 9,6 миллиарда долларов, который был заключен еще в 2022 году. Согласно контракту армия Финляндии получит 64 истребителя F-35.

Постройка завода важный этап выполнения контракта, поскольку в требованиях соглашения указано, что страна должна самостоятельно обслуживать и ремонтировать самолеты. Армия получит положенные истребители только к 2025 году.

Подчеркну, что промышленный этап контракта завершится примерно ко второй половине 2024 года, поскольку тогда начнется сборка двигателей для истребителей. Согласно контракту, данный завод будет обслуживать истребители в течение всего жизненного цикла и до момента их списания. Завод в Нокиа предоставит квалифицированным специалистам около сотни рабочих мест, которые будут выполнять разные функции.

МО Антти Гяккинен подчеркнул, что самостоятельное обслуживание новейших истребителей поможет специалистам получить важный опыт в области технического обслуживания и ремонта, что положительно скажется на развитии ВПК в стране.