Взрыв произошел в 150 метрах от кортежа.

Греческая газета Protothema опубликовала материал, где говорится о попытке российских войск нанести ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе, куда он приехал для встречи с премьер-министром Греции Мицотакисой.

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Издание пишет, что взрыв был слышен незадолго до начала встречи чиновников в 150 метрах от места, где находилась греческая миссия, в которой находился непосредственно премьер-министр, восемь человек и их охрана. Издание утверждает, что в той же колонне находился и президент Украины Зеленский.

Так же в сети опубликовали видеоролики с кортежем, предположительно, Зеленского. С ним двигалась полиция и скорая помощь.

Премьер-министр дал комментарий изданию и отметил, что с колонной все нормально, был слышен взрыв от беспилотника. Правительство Греции отметило, что у них нет проблем с безопасностью премьер-министра, все под контролем.

Издание отмечает, что встреча с Зеленским продолжается. После этого политик поедет в Бухарест на встречу на саммит ЕНП. СМИ Одессы утверждают, что взорвалась либо ракета «Искандер», то ли ракета «Оникс».