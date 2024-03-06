Миссию планируют провести в автоматическом режиме из соображений безопасности.

Россия в сотрудничестве с Китаем планирует расширять свою энергосеть, и для этого начинается подготовка к миссии на луне. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что через десять лет, так к 2033-2035 году, страны смогут осуществить запланированное и построят целую атомную станцию на луне. Борисов отметил, что сейчас страны серьезно обсуждают такую возможность.

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За десять лет должна стать реальным автоматическая доставка энергетической установки на другую планету, а так же ее автоматический монтаж. Миссия будет проводиться в автоматическом режиме с целью безопасности.

Так, это будет первым шагом для колонизации спутника. Добывая энергию прямо на Луне, можно будет без проблем обеспечивать бесперебойной энергией любые базы и поселения на спутнике, если не брать в расчет полярные регионы. Однако такая миссия таит в себе и соответствующие опасности. Дело в том, что еще никто не пытался размещать в космосе крупные атомные установки, потому миссия должна быть идеально спланирована и выполнена осторожно.

Вопрос только в том, реально ли выполнить данную миссию за десять лет, учитывая, что такие планы не ставит себе НАСА и Маск. К тому же, миссия находится на стадии рассмотрения, никто не знает, какие корабли и оборудование будет использовано для реализации плана.

К тому же этим планом могут заинтересоваться Соединенные Штаты, которые ускорят свое движение к колонизации других планет. Тем более Маск достиг неплохих успехов в этом деле.