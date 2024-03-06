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GrozaX
Индонезия взяла на вооружение новую партию турецко-индонейзиских танков Harimau
Индонезия продолжает вооружаться новейшими танками.

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Индонезия продолжает модернизацию своей армии и в ее рамках взяла на вооружение новую партию турецко-индонезийских танков Harimau, разработанных компанией PT Pindad в сотрудничестве с турецкой FNSS. МО Индонезии подчеркнуло, что компания PT Pindad поставила армии уже 52 единицы нового вооружения.

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Эти поставки полностью спланированы и проходят в рамках программы по модернизации армии. Ее старт обусловлен нестабильностью в мире. Индонезия хочет подготовить свою армию для предотвращения внешних угроз, дабы Индонезии не могли угрожать и шантажировать из-за слабости.

В этом месяце армия получила танк Harimau, в Турции он называется Kaplan. Это средний танк весом в 32 тонны с максимальной скоростью в 78 километров в час. Технику вооружили 105-мм пушкой Cockerill, а также пулеметом для поддержки.

Cockerill - это 105-мм нарезная пушка, которая может стрелять всеми базовыми боеприпасами НАТО. Она предназначена для уничтожения бронетехники, войск, огневых точек, бункеров, укрепленных сооружений, зданий и тому подобного. При ее разработке учитывалась возможность использования интеллектуальных и управляемых боеприпасов. Само оружие было разработано еще в 2010 году.

Старт разработки танков начался в 2019 году, когда Индонезия подписала соглашение на $135 млн для создания 18 таких Kaplan.

#танки #турция #индонезия
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