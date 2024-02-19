Делали, делали, да не доделали.

"Пиратский AAAA-экшен" от Ubisoft Skull and Bones вышел в общий доступ 16 февраля по цене от €60, и спустя несколько дней мы можем видеть объективную оценку этого "шедевра" игроками.

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На данный момент оценки у игры отвратительные... На Metacritic проект набрал 2.9 балла из 10 по итогам 306 отзывов. В консольных магазинах PS Store и Microsoft Store проект получил 3.2 балла из 5 возможных. Так вышло, что игра получила около 73% отрицательных оценок. Делали, делали, да не доделали.

В отзывах игроки пишут про "скучность" геймплея, игра может заинтересовать только в первые часы, а потом она скорее утомляет, чем развлекает. В игре почти нет сюжета, а на суше буквального нечем заняться. Один из игроков отметил, что в Assassins Creed Odyssey можно отыгрывать пирата лучше, чем здесь, хотя та игра определенно не про пиратов.

Один из игроков напомнил про заявление Ubisoft, что это "AAAA-проект" (как GTA VI). Он отметил плохую реализацию таблицы лидеров, кучу багов, ужасный "эндгейм" и отсутствие нормальной кастомизации (казалось бы, косметики там должно быть очень много, но и тут разработчики не справились).

Впрочем, некоторые пользователи хвалят игру и отмечают хорошую боевую систему. Один из пользователей отметил, что в эту игру необходимо заходить за боями на кораблях, а не за ремастером AC IV: Black Flag. Игрок T3RRiDE отметил, что если путешествовать на кораблях, то открытый мир достаточно интересный, его можно долго исследовать, а повышая уровень можно менять корабли.