Авто могут передать Украине в качестве солидарности.

С начала сегодняшнего дня в Латвии вступают в силу поправки к закону "О дорожном движении", которые предусматривают возможность изъятия автомобилей с российскими номерными знаками полицией. По информации из СМИ, граждане Латвии, владеющие такими машинами, обязаны были до 14 февраля перерегистрировать свои транспортные средства на латвийские номера или вывезти их за пределы страны.

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Конфискация автомобиля будет сопровождаться немаленьким штрафом от €750 до €2000. Имеются исключения для лиц, проезжающих через страну транзитом, а также для дипломатических автомобилей. При транзите через Латвию, владелец автомобиля обязан покинуть страну за сутки и предварительно зарегистрировать машину на сайте.

Сообщается, что транспортные средства могут передать Украине в качестве солидарности.

К тому же, еще с прошлого года, все граничащие с Россией страны Евросоюза запретили въезд российским автомобилям в страну.