Ситуация нестабильная и "угрожающая" для ВСУ.

Украинские военные из 3-й штурмовой бригады, срочно переброшенной в Авдеевку в связи с "чрезвычайно критической" ситуацией, отметили, что ситуация нестабильная и является "угрожающей". Сообщается, что российские военные продолжают штурм населенного пункта и имеется шанс окружения украинских военных.

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3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что ее перебросили в Авдеевку в связи с критической ситуацией в районе. ВСУ смогли провести ротацию, заменив одну из бригад, которая находилась в Авдеевке почти два года. 3-я бригада утверждает, что после прибытия, ее солдаты провели рейд в подконтрольные россии районы Авдеевки и нанесли неожиданный удар, однако это не смогло существенно изменить положение ВСУ, поскольку Россия продолжает штурм и перебрасывает в город новые силы.

Так же украинские военные подтвердили, что российские силы продолжают попытки окружить ВСУ в Авдеевке, они проводят по 30 и более атак за день. В сети говорится, что российские военные за последние дни смогли продвинуться на севере и выйти к Индустриальному проспекту - основной трассе, которая использовалась ВСУ для снабжения обороны. На юге же сообщают о полуокружении района "Зенит". ISW считает, что на сегодня российские военные контролируют 15% территории города.