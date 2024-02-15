А так же он намерен провести реформы в НАТО.

Если Дональд Трамп победит на выборах в Соединенных Штатах в этом году, то он будет оказывать давление на Украину и Россию с целью начать переговоры о мире. Такую информацию передает западное издание Bloomberg ссылаясь на окружение Трампа.

реклама

Напомню, что Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он сумеет прекратить конфликт в Украине в короткие сроки. Он даже утверждал, что это возможно реализовать за несколько дней при правильных действиях.

Bloomberg сообщает, что у Трампа есть несколько методов, как можно заставить страны сесть за стол переговоров. Например, Украину он может заставить прекратив поставки военной помощи. Впрочем, Трамп уже сейчас рекомендует республиканцам высказываться против военной помощи, из-за чего в Штатах сейчас не могут принять законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю. Уже несколько месяцев Украина не получает помощи от США, что сильно сказалось на возможностях ВСУ и привело к дефициту боеприпасов.

Впрочем, при этом Трамп рассматривает иной сценарий развития событий — увеличение военной помощи Украине и новые санкции против России, если российская сторона откажется от мирных переговоров, а Украина нет. При этом издание не знает, какие условия мира предложит Трамп. Они также не знают, согласен ли Трамп с ключевым требованием украинской стороны — вернуть контроль над Донбассом и Крымом.

Так же Трамп планирует реформировать НАТО, в том числе 5-ю статью договора, которая обязывает участников альянса помогать союзнице в случае военного конфликта. Трамп хочет модифицировать этот пункт и помогать только тем странам, которые тратят на оборону определенный процент из бюджета. Это приблизительно 2% ВВП на оборону. К слову, такие планы Трампа вызвали резкую критику у Белого Дома, руководства НАТО и ряда стран альянса.

Трамп не комментировал статью Bloomberg.