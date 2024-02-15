Дефицит боеприпасов у ВСУ усиливается.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что пока американские чиновники не могут определиться с военной помощью Украине, это негативно влияет на ВСУ и непосредственно на линию боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что уже сейчас можно заметить изменения на поле боя, из-за последствий медленного принятия решений. Эти последствия, это дефицит боеприпасов у ВСУ.

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Из-за этого украинские войска не могут эффективно удерживать позиции и часто использовать артиллерию, тогда как российская сторона, по мнению Financial times, может ежедневно бить артиллерией и уничтожать укрытия ВСУ.

Напомню, что Соединенные Штаты уже долгое время не могут определиться с военной помощью Украине, Тайваню и Израилю. Чиновники уже несколько месяцев обсуждают, какой пакет помощи необходимо отправить странам. Это происходит из-за многочисленных разногласий между демократами и республиканцами. Из-за этого новая помощь, а соответственно и боеприпасы, которые необходимы Украине в срочном порядке, временно не поступают.

На данный момент новый закон о помощи Украине и другим странам прошел через Сенат. 13 февраля чиновники определились с размером помощи Тайваню, Израилю и Украине в размере $95 миллиардов. Из них, Украина получит большую часть в размере 65 миллиардов.

Теперь этот закон должны рассмотреть в Палате представителей, а потом его подпишет президент Джо Байден.