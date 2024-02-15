Она стала единственной страной, которая высказалась против нового пакета санкций.

Издание Financial Times сообщило, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Европейского союза направленного против России, поскольку в нем содержались ограничения направленные против китайских компаний. Сообщается, что только одна страна высказалась против новых санкций — Венгрия. В ином случае, вчера бы этот пакет санкций приняли бы.

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Чиновник ЕС подчеркнул, что венгерский посол попросил у ЕС немного больше времени, дабы оценить предложения и риски. В целом это не стало неожиданностью, поскольку Венгрия постоянно критиковала новые санкции Европы против России и пыталась их "смягчить", меняя условия. Так же Венгрия постоянно негативно высказывается о "военной помощи" Украине. Так, Венгрия препятствовала выделению "помощи" Украине на 50 миллиардов евро.

13-й пакет санкций был направлен против различных компаний и физических лиц из России. В нем отсутствовали новые ограничения на российский импорт. Европа хотела, чтобы страны Евросоюза быстрее приняли положительное решение, но как мы видим, это не помогло.

Стало известно, что Венгрия отказалась принимать новый пакет санкций из-за предложений наложить ограничения на 4 организации из Китая, которые покупают европейские товары и передают их в Россию. Еще несколько ограничений было направленно против Турции, Индии и Сербии.