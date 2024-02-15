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GrozaX
FT: Переброс подкрепления в Авдеевку может стать предвестником отступления ВСУ из города
Журналисты отмечают, что генералу придется искать баланс между сохранением сил и нанесением ударов.

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Западное издание Financial Times назвало битву за Авдеевку первым испытанием Сырского на посту главнокомандующего ВСУ. Новому командующему придется искать баланс между сохранением сил и нанесением ударов. И, Сырский намерен сохранить контроль над Авдеевкой, поскольку сегодня он послал подкрепление на замену одной из бригад, которая находилась на линии соприкосновения два года.

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Издание отмечает российский способ ведения боев - это обстрел артиллерией и уничтожение зданий, за которыми могут скрываться солдаты в обороне. К тому же у украинцев серьезный дефицит боеприпасов, из-за которого ВСУ не могут дать ответный огонь по российским артиллерийским позициям, отмечает Financial Times.

Аналитик Генри Шлоттман отметил, что прибывающее подкрепление в Авдеевку может стать предвестником отступления из населенного пункта, но у властей есть "рациональные причины" попытаться сохранить контроль над Авдеевкой. Аналитик считает, что это позволило бы украинским военным создать сильные оборонительные позиции на западе, которые невероятно тяжело выбить.

Однако самый большой вопрос для Зеленского и Сырского связанный с Авдеевкой - какую цену придется заплатить, дабы удержать населенный пункт. Издание отмечает, что ВСУ придется наносить удары сильнее, чем наносит Россия, иначе удерживать Авдеевку не получится.

Напомню, что недавно Зеленский принял решение заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другого генерала, Александра Сырского, который запомнился многим при боях в Бахмуте в прошлом году.

#авдеевка #сырский #financial times #главком всу
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