Он планирует соблюдать баланс "между выполнением боевых задач и восстановлением частей" и увеличить количество дронов.

Украинские власти долго отрицали факт планирования увольнения главкома ВСУ Залужного, но вчера Зеленский официально подписал указ об увольнении. Спустя час стал известен новый главнокомандующий ВСУ - им стал Александр Сырский, в прошлом руководящий Сухопутными войсками ВСУ. Он принимал активное участие в разработке летнего контрнаступления, а также принимал важные решения в Бахмуте.

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Сегодня Сырский представил свой план действий на посту главнокомандующего. В первую очередь он отметил необходимость детального планирования всех действий на линии соприкосновения, учитывая поступающее от запада вооружение.

Сырский подчеркнул, что важной задачей останется работа с логистикой, он пообещал наладить быстрое и рациональное распределение необходимого снаряжения - это основная задача командования сегодня.

Сырский отметил, что генеральный штаб должен обязательно знать про все потребности военных на линии соприкосновения и владеть ситуацией на каждом участке без исключения. По всей видимости, Сырский планирует перестановки в генеральном штабе, поскольку упомянул важность квалификации органов военного управления.

Сырский назвал главной ценностью ВСУ - жизнь и здоровье солдат. Сырский планирует соблюдать баланс "между выполнением боевых задач и восстановлением частей", а также пересмотрит обучение и подготовку личного состава.

Заключительный пункт в его плане - увеличить использование дронов и РЭБ, поскольку они составляют большую долю успехов в битвах.