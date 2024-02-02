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GrozaX
Советник главы ОП Украины: ВСУ совершили "тактические ошибки" во время летнего контрнаступления
Из-за этого остался "негативный осадок"

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Украинские власти ожидали от контрнаступления 2023 года больших результатов. Генералы планировали, что ВСУ смогут выйти на позиции, откуда можно было бы регулярно стрелять по целям в Крыму, возьмут под контроль Запорожскую АЭС и начнут борьбу за Мелитополь. Однако контрнаступление не оправдало себя, а западные СМИ назвали его настоящим "провалом", который принес много потерь.

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Советник главы ОП Украины Подоляк признал, что контрнаступление прошло не так, как хотелось бы украинским властям. Причиной этому стали некие тактические ошибки, из-за которых остался "негативный осадок". Он добавил, что Украина не могла постоянно находиться в обороне, поэтому командующие приняли решение перейти в атаку.

Теперь ВСУ планируют новое наступление на 2024 год. Глава разведки Украины Буданов дал интервью изданию The Telegraph, где заявил, что военные уже готовят весеннее наступление на этот год, которое начнется после потепления. Он отметил, что они ждут, когда российские военные станут менее активными на линии боевого соприкосновения, чтобы ударить по "открытым" позициям.

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Буданов вновь пообещал, что в этом году получится уничтожить Крымский мост и выполнить цели, поставленные в прошлом году.

#россия #украина #всу #контрнаступление
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