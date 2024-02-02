Издание The Wall Street Journal ссылается на американских чиновников.

Соединенные Штаты начнут активнее применять свою огневую мощь в 2024 году, а удары по Йемену были лишь началом. Как минимум пока события развиваются так.

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Американские чиновники сказали изданию The Wall Street Journal, что Соединенные Штаты уже готовы нанести удары по целям в Ираке и Сирии, ответив им за удар по своей базе в Иордании.

К тому же важно отметить, что среди целей числятся и иранские военные объекты. Удары будут "многоуровневыми". Штаты будут применять другие меры, дабы показать Ирану, что они не стремятся к эскалации. США хотят показать иранским властям, что им необходимо прекратить поддержку боевиков, которые атакуют Штаты на Ближнем Востоке.

По словам чиновников, удары будут наносить в течение нескольких дней и многое зависит от погодных условий.

Напомню, что в воскресенье по американской базе в Иордании был нанесен удар. В результате погибло трое военнослужащих и ранено еще около 40. Ответственность за удар взяла на себя группировка "Исламского сопротивления Ирака". Штаты же обвинили во всем Иран и Джо Байден сразу заявил, что Америка ответит должным образом в будущем.

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Так же напоминаю, что три недели назад американские военные используя авиацию нанесли удар по объектам "хуситов" в Йемене. В результате были уничтожены склады, площадки для запуска беспилотников и командные центры. Важной потерей для "хуситов" стала радарная установка.