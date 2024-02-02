Он отметил, что Украине придется создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения за 5 месяцев.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный связал проблемы на линии боевого соприкосновения с "плохим законодательством" и монополизацией оборонной промышленности, из-за которой невозможно быстро и эффективно создавать новое вооружение для ВСУ.

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Так, Залужный отметил, что Россия может эффективно использовать свой военно-промышленный комплекс для создания различного рода вооружения и может вести битву на истощение с Украиной. Для того чтобы Украине выбраться из неприятного положения, необходимо полностью изменить государственную систему технологического перевооружения.

Генерал Залужный считает, что это можно сделать приблизительно за 5 месяцев. Он дал понять, как это должно выглядеть в 2024 году:

Власти Украины должны создать абсолютно новую систему обеспечения ВСУ высокотехнологичными активами (оружие, дроны и т.д); Необходимо переосмыслить конфликт и поменять тактику ведения боя, которая будет учитывать ограничения в ресурсах и способах их использования; Необходимо осваивать "новые боевые возможности";

Залужный: "Это позволит Украине использовать меньше ресурсов для нанесения максимального вреда противнику. А в будущем это позволит обороняться в несколько раз эффективнее"

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Залужный отметил, что сейчас Украине необходимо воспользоваться "подходящим моментом", который сможет "переломить ход конфликта". Так же он напомнил, что Украине необходимо улучшать отношения с союзниками, а не портить, и нужно увеличивать количество используемых дронов, поскольку они предотвратят позиционные битвы, в которых Украина слабее.