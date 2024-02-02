После этих слов отношения между двумя странами в военном плане ухудшились.

Издание Australian Financial Review пишет, что украинское командование отказалось принимать истребители F-18 Hornet от Австралии, назвав их "летающим мусором". После этого отношения между двумя странами в военном плане ухудшились, а журналисты утверждают, что это фактически положило конец соглашению по истребителям.

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Оборонный подрядчик, который участвовал в переговорах между двумя странами отметил, что после этого отношения стали напряжёнными, что повлияло на дальнейшую поддержку Украины.

F-18 hornet это американский палубный истребитель-бомбардировщик разработанный в 1970-х годах, его цена за одну единицу — от $29 до $57 миллионов. Истребитель участвовал в конфликтах в Ливии, Ираке, Югославии. После его заменили обновленной версией Супер Хорнет.

Важно отметить, что во многих странах мира этот истребитель все еще используется армией. Например, в Соединенных Штатах F-18 сняли с производства, но снимать с вооружения его не планируют. Та же Австралия официально с вооружения их не снимала, как и Испания, Канада и другие страны. Только Финляндия планирует заменить этот самолет новой моделью.

Из-за этого инцидента Австралия менее охотно передает вооружение ВСУ. Так, сообщается, что по этой причине Австралия отказалась передавать вертолеты MRH-90 Taipan по требованию украинской стороны, хотя они уже были сняты с вооружения из-за старости.

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Впервые о передаче "Хорнетов" заговорили в марте прошлого года. Даже Соединенные Штаты отнеслись к этой идее позитивно и разрешили передать самолеты. При этом Украина постоянно напоминает Штатам о необходимости получить F-16 Fighting Falcons.