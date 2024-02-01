Полиция отказывается выдавать лицензию на сбор средств проектам, которые поддерживают украинскую армию.

Журналисты ознакомились с документами финской полиции, из которых стало понятно, что полиция выступает против выдачи лицензий организациям, поддерживающих украинскую армию. Полиция аргументирует это тем, что передача собранных средств непосредственно ВСУ можно интерпретировать как военную деятельность, а она в свою очередь не отвечает "общественным интересам".

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В документах сказано, что требования о цели сбора не соблюдаются в заявлениях, где указано, что деньги были направлены частично в пользу Вооруженных сил Украины.

Отмечу, что закон о сборе средств в Финляндии не запрещает поддержку вооруженных сил, но полиция вправе самостоятельно определять, какой сбор отвечает общественным интересам, а какой наоборот вредит. Полиция отмечает, что военная деятельность находится в сфере деятельности государства и публичной власти, потому ее поддержка не может отвечать общественным интересам.

При этом полиция иногда выдавала разрешения, когда сбор денежных средств осуществлялся с целью покупки недорогих вспомогательных средств для государственного лечебного учреждения. Однако если речь идет про поддержку непосредственно солдат и только армии, то это совершенно другое дело.

Организации апеллировали тем, что НАТО и сама Финляндия поддерживают Украину и выступают за поддержку ВСУ. По их мнению, таким образом отсутствие сборов наносит существенный ущерб с точки зрения реализации общественных и гуманитарных целей. Однако полиция считает, что Украине хватает средств от других государств на обеспечение военных, поэтому интерпретация закона меняться не будет.

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Полиция Финляндии боится, что если с Украиной сделать исключение, то в будущем организации будут таким же образом поддерживать другие страны находящиеся в конфликте. В перспективе это нанесет существенный ущерб Финляндии. Организации планируют подать иск в суд, дабы полиция изменила свое мнение.