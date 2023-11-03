Все что они поддерживают — время на обеспечение жителей гуманитарной помощью.

Американские власти официально выступают против прекращения огня в секторе Газа со стороны израильских военных, поскольку это даст возможность и необходимое время ХАМАСу для подготовки к новым атакам. Пентагон считает, что это время даст право ХАМАСу перегруппироваться и атаковать с новой силой.

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Пресс-секретарь отметил, что прекращение огня в будущем может плохо сказаться на гражданских в Израиле.

Но, Пентагон поддерживает идею ввоза гуманитарного груза в сектор Газа. Пентагон поддерживает доставку помощи в Газу и поддерживает вывоз людей из зоны конфликта, включая заложников. Пресс-секретарь отметил, что Соединенные Штаты постоянно обсуждают с израильскими властями их действия и напоминают о необходимости соблюдать правила ведения войны.

Таким образом Штаты категорически против полного прекращения огня в Газе, но могут дать время на доставку гуманитарного груза.

К тому же Соединенные Штаты считают, что Израиль прилагает все усилия, дабы снизить жертвы среди мирного населения Газы. По всей видимости, изначально израильские власти планировали проводить более масштабную операцию, но отказались от нее из-за рисков для гражданских.

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Напомню, что недавно израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия. По подсчетам журналистов, погибло и получило ранения около 400 человек. ООН немедленно отреагировала на событие назвав удар "зверством". В организации даже обсуждалась возможность приравнять этот удар к военному преступлению со стороны Израиля. Армия обороны Израиля в свою очередь ушла от ответа на вопрос об ударе по лагерю.