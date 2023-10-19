А вариант с конфликтом в других странах — возможен.

Высокотехнологичная система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" может не справиться со своей задачей защиты неба от ракет противника, если военные действия с ХАМАС в Палестине перейдут в другие страны. Крупный региональный конфликт приведет к тому, что система ПРО будет подавлена ракетами противников.

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Ранее эту систему хвалили многие, а также заявляли о ее безупречной защите критической инфраструктуры. Процент сбитых ракет составлял около 90%. Однако, как и любая другая система, ее можно подавить. Bloomberg считает, что противники Израиля вполне могут справиться с этой задачей.

Так, в начале военных действий ХАМАС использовал порядка 3000 ракет. Они были более современными и точными, а их количество больше, нежели раньше. "Хезболла" из Ливана также регулярно выпускает ракеты со своей территории по Израилю и эти ракеты достаточно точные, чтобы бороться с "Железным куполом". При желании противники Израиля могут снизить процент сбитых ракет до 80%, что приведет к значительным разрушениям, отмечает Патрик Салливан, директор Современной военной академии США.

Дабы предотвратить такой сценарий, Штаты направили в регион конфликта два авианосца.

Bloomberg пишет, что у "Хезболлы" в наличии порядка сотни тысяч ракет, а их использование в таком количестве рассматривается как "правдоподобное". Такое количество может снизить эффективность "Железного купола" до минимума, а учитывая цели Израиля, шанс на такое развитие событий достаточно велик.

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Напомню, что Израиль планирует провести наземную операцию в Секторе Газа и ликвидировать ХАМАС окончательно. Реакция со стороны Ирана и "Хезболлы" может серьезно навредить Израилю.