Аналитики отмечают, что ракет необходимо гораздо больше, чтобы они показали видимый результат.

Аналитики из ISW уверенны, что передача Украине со стороны Соединенных Штатов дальнобойных ракет ATACMS не сможет поменять баланс сил на линии боевого соприкосновения, поскольку для видимого результата необходимо поставить гораздо большее количество этих систем. К тому же аналитики отметили, что Соединенные Штаты не перешли так называемую "красную линию", передав дальнобойные ракеты.

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Напомню, что на сегодня США не передают большие партии ATACMS Украине. На данный момент было передано около десятка ракет, если верить информации из американской прессы. Известное издание NYT утверждает, что в Украину всего отправили порядка 20 ATACMS. Информацию, как всегда, передали "высокопоставленные чиновники" анонимно.

Так, аналитики считают, что передав эти ракеты, Соединенные Штаты не перешли "красную линию", а этот ход не повлияет на эскалацию отношений с РФ. Они также считают, что ВСУ не хватит переданных ракет, чтобы получить ожидаемое от них преимущество.

По словам Зеленского, ВСУ уже воспользовались ракетой ATACMS. 17 октября он сделал заявление, где утверждалось, что при помощи этих ракет был нанесен удар по аэродрому в Бердянске и Луганске. Зеленский заявил, что ракеты ATACMS "себя показали" и поблагодарил США за "выполнение обязательств".

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МИД Украины отмечает, что ракет в будущем будет больше. Он считает, что Штаты смогут "регулярно" поставлять ATACMS в Украину. Он отметил "прямые договоренности" между президентом Зеленским и Джо Байденом. Кулеба также отреагировал на сообщения о том, что эти ракеты "старые": "Здесь не о годе, нам главное, чтобы стреляло".