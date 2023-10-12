Израиль не планирует оказывать гуманитарную помощь Газе.

Израильские власти продолжают военную операцию на территории сектора Газа и ежедневно обстреливают город. К тому же с началом военных действий Израиль отключил базовые блага: воду, свет и остальные коммунальные услуги Газе.

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Газа может получить эти блага обратно в одном случае: ХАМАС отпустит всех заложников обратно на территорию Израиля. Тогда Израиль может смягчить блокаду для мирных жителей Палестины, - отметило миненергетики Израиля.

Однако министр экономики Исраэль Кац отметил, что страна не планирует оказывать гуманитарную помощь Газе. Израиль не сделает и шага в пользу смягчения блокады, пока ХАМАС держит израильских жителей в заложниках. На решение властей не смогут повлиять другие страны и ООН, которая осуждает действия ЦАХАЛ и называет их военным преступлением и "коллективным наказанием".

Напомню, что с началом военных действий в Газе Израиль отключил воду, электроэнергию и поставки топлива в страну. От этого в Газе пострадают все, включая жизненноважную инфраструктуру, такая как больницы. У больниц будет порядка двух-четырех дней, чтобы найти запасной вариант питания, поскольку генераторов хватит на несколько дней.

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Говорить о каких-то удобствах в Газе не приходится. Лифты будут отключены, а возможности помыться не будет. Скоропортящаяся еда также быстро придет в негодность из-за отключения холодильников. И это все вкупе с ежедневными ракетными обстрелами, направленными против ХАМАСа.