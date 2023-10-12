Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX
"ВСУ выбились из графика" - Буданов объяснил, почему его военный прогноз не сбылся
Буданов считает, что конфликт не закончится в 2023 году.

реклама

Буданов дал ответ, почему его военные прогнозы не сбылись, и дал новый, заявив, что конфликт не завершится в 2023 году. Множество деталей остались нераскрытыми, поскольку являются государственной тайной и не предназначены для публичного обсуждения.

реклама

Однако глава разведки Украины дал прямой ответ на вопрос, почему его прогнозы о конфликте не сбылись. Напомню, он говорил, что украинские силы смогут достичь своих целей в 2023 году и смогут завершить конфликт до конца года. Буданов прямо сказал: "Украина выбилась из графика".

Есть некие объективные и субъективные причины, которые в комплексе привели к такому результату. Большинство этих причин — государственная тайна, которая станет известна со временем. Он сказал, что в будущем люди поймут, что было не так.

К тому же украинские силы не просто отстают от графика, а вовсе выбились из него, но исправить проблемы еще можно. Момент не упущен. Однако что для этого необходимо сделать, он не сказал. Он заявил, что каждый должен сделать свой вывод.

Теперь Буданов считает, что конфликт может продлиться до 2025-2026 года, а его результат зависит от множества факторов: экономических и технических. Решения США, России и других стран прямо повлияют на результаты. Также Буданов отметил, что ни в коем случае нельзя допускать вариант с мирными переговорами, поскольку это "заморозит конфликт".

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Буданов считает, что единственное возможное политическое решение этой проблемы — двусторонний договор, который вернет границы 91-го года Украине.

#россия #украина #всу #вс рф #буданов
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

За последнее время серьёзно увеличилось количество отказников в рядах ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
71
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
11
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
3
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
15
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
109
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
18
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
39
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
Индия и Франция намерены совместно вооружить Армению для борьбы с Азербайджаном
4

Сейчас обсуждают

Владимир Селезнёв
19:09
Да ладно, У всех на старте проблемы. У интела это жор, температура и прогиб. Ничтожный процент, означает ничтожный же шанс попасть в этот процент. Ты сам можешь запросто найти проблему 100 градусов на...
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Ник Хобо
19:04
Осталось поставить православную цену в 7000 и ждать миллиардов продаж.
Новый тизер «Смуты» показал, как в игре будут выглядеть поселения, бои с холодным оружием и многое другое
Бот_Пригожина_03081
19:02
Цэ другое.
Израиль не прекратит блокаду Газы, пока ХАМАС не отпустит заложников
Бот_Пригожина_03081
19:02
Т.е. евреи будут держать в заложниках всё население Газы. И кто тут большие террористы?
Израиль не прекратит блокаду Газы, пока ХАМАС не отпустит заложников
Urtgard
18:58
Затем что 2,5K с DLDSR выглядят гораздо чётче чем просто ФХД, а DLSS поднимает фпс не ухудшая изображение
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
REY_B_
18:56
На штампованные вопросы нейросеть успешно дала штампованные ответы. Тут вопрос скорее к ВЫСШЕМУ образованию. В чём его ценность, если оно не учит создавать новое, то, чего ещё не было? Впрочем, нейро...
Нейросеть от «Яндекса» смогла сдать ЕГЭ по литературе на проходной балл в вуз
Priston
18:56
"сорвавщиеся с цепи" просто уничтожают бешеную собаку с их соучастниками.
В ООН осудили удары Израиля по сектору Газа, заявив о неприемлемости политики «коллективного наказания»
glavhyilo
18:54
Сталин Троцкого через своих ребят,просто убил ледорубом.Это ещё называется,троцкого строго наказали по просьбе Сталина.
Американская музыкальная индустрия бьет тревогу: ИИ и голосовое клонирование под надзором
REY_B_
18:53
У АМД это всё то же есть. Но я не понял, зачем при монике FHD включать 2,5К, чтобы потом включить DLSS???? Есть простой факт - там, где для улучшения картинки хватает "шарпа", всегда лучше включить "ш...
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
no_fate
18:51
Этот "оптимизатор" для затычек серии х060 и х070, чтобы не тормозили. Но в чем проблема - не хочешь не устанавливай.
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем