Буданов считает, что конфликт не закончится в 2023 году.

Буданов дал ответ, почему его военные прогнозы не сбылись, и дал новый, заявив, что конфликт не завершится в 2023 году. Множество деталей остались нераскрытыми, поскольку являются государственной тайной и не предназначены для публичного обсуждения.

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Однако глава разведки Украины дал прямой ответ на вопрос, почему его прогнозы о конфликте не сбылись. Напомню, он говорил, что украинские силы смогут достичь своих целей в 2023 году и смогут завершить конфликт до конца года. Буданов прямо сказал: "Украина выбилась из графика".

Есть некие объективные и субъективные причины, которые в комплексе привели к такому результату. Большинство этих причин — государственная тайна, которая станет известна со временем. Он сказал, что в будущем люди поймут, что было не так.

К тому же украинские силы не просто отстают от графика, а вовсе выбились из него, но исправить проблемы еще можно. Момент не упущен. Однако что для этого необходимо сделать, он не сказал. Он заявил, что каждый должен сделать свой вывод.

Теперь Буданов считает, что конфликт может продлиться до 2025-2026 года, а его результат зависит от множества факторов: экономических и технических. Решения США, России и других стран прямо повлияют на результаты. Также Буданов отметил, что ни в коем случае нельзя допускать вариант с мирными переговорами, поскольку это "заморозит конфликт".

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Буданов считает, что единственное возможное политическое решение этой проблемы — двусторонний договор, который вернет границы 91-го года Украине.