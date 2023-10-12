Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX
FT: Республиканцы в США могут остановить контрнаступление ВСУ
Если республиканцы помешают США отправлять ПВО и боеприпасы, то наступление остановится.

реклама

Западное издание FT считает, что республиканцы прямо влияют на ход украинского наступления и могут снизить его эффективность и даже полностью остановить, если украинская армия перестанет получать боеприпасы и системы ПВО из США. Даже временная пауза в передаче этого вооружения может сильно сказаться на контрнаступлении и оборонительном потенциале ВСУ.

реклама

Так, позиция некоторых республиканцев в правительстве США может повлиять на наступление ВСУ в ближайшем будущем в негативную сторону. Любая задержка, связанная с военными поставками прямо влияет на потенциал украинской армии, и временная пауза может сковывать наступательные возможности ВСУ, - считают журналисты FT.

Журналисты считают, что если республиканцы будут замедлять принятие решений по военным поставкам, Украина столкнется с ограничением в стратегических и тактических возможностях. Это приведет к замедлению и даже остановке наступления и невозможности проводить давление на линии боевого соприкосновения.

Самый сильный удар по эффективности украинской армии нанесет пауза в передаче систем ПВО и боеприпасов. Так, журналисты напомнили, что украинские силы используют каждый день около семи тысяч артиллерийских снарядов на линии боевого соприкосновения. И чтобы продолжать наступление, их потребление нужно увеличивать, - отмечают журналисты. А в условиях медленных поставок это приведет к резкому снижению возможностей ВСУ.

Журналисты считают, что если украинской армии придется экономить снаряды, то это остановит наступление. Такой результат будет в случае, даже если помощь задержится на несколько недель. Это приведет к потерям.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отмечается, что если позиция некоторых членов Конгресса не поменяется, то в ближайшем будущем это будет иметь негативный эффект. На линии боевого соприкосновения будут видны изменения. Это также повлияет на планы украинской армии на зиму и весну.

#россия #украина #сша
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
11
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
68
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
2
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
13
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
107
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
18
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
34
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:29
А чё, нельзя? Не 23:00.
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
glavhyilo
17:26
одна страна там только останется
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Renegade1979
17:26
Чо орёшь-то?
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
OgoGoLog
17:26
А разве их спрашивать нужно? Не умеют вести себя как люди - пусть все покинут эти важные исторические территории. Ядерным дрыном им пригрозить, чтобы барагоз прекратили. Тем более получится "соломонов...
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Fetaminaza
17:24
пархаты не порхают
Израильская военная авиация потеряла сразу 4 «Апача»
glavhyilo
17:21
ты видишь какое там колево пошло в израиле и на мир эти страны не пойдут.
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
OgoGoLog
17:18
Чего минусите, а рептилойды? Идеальный план, который не понравится только анунахам и нибируанцам (нибирцам или как вас там).
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Родион Вестов
17:18
мяумеломан
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
glavhyilo
17:17
этим магадан будет за это
Microsoft обвиняют в неуплате налогов на $30 млрд
OakSorcerer
17:16
Так есть же выбор что устанавливать, а что нет, просто галочку надо поставить на "ручную установку" а не на "экспресс". У АМД, к слову, в дровах есть точно такая же утилита. Сути не меняет.
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем