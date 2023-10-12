Если республиканцы помешают США отправлять ПВО и боеприпасы, то наступление остановится.

Западное издание FT считает, что республиканцы прямо влияют на ход украинского наступления и могут снизить его эффективность и даже полностью остановить, если украинская армия перестанет получать боеприпасы и системы ПВО из США. Даже временная пауза в передаче этого вооружения может сильно сказаться на контрнаступлении и оборонительном потенциале ВСУ.

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Так, позиция некоторых республиканцев в правительстве США может повлиять на наступление ВСУ в ближайшем будущем в негативную сторону. Любая задержка, связанная с военными поставками прямо влияет на потенциал украинской армии, и временная пауза может сковывать наступательные возможности ВСУ, - считают журналисты FT.

Журналисты считают, что если республиканцы будут замедлять принятие решений по военным поставкам, Украина столкнется с ограничением в стратегических и тактических возможностях. Это приведет к замедлению и даже остановке наступления и невозможности проводить давление на линии боевого соприкосновения.

Самый сильный удар по эффективности украинской армии нанесет пауза в передаче систем ПВО и боеприпасов. Так, журналисты напомнили, что украинские силы используют каждый день около семи тысяч артиллерийских снарядов на линии боевого соприкосновения. И чтобы продолжать наступление, их потребление нужно увеличивать, - отмечают журналисты. А в условиях медленных поставок это приведет к резкому снижению возможностей ВСУ.

Журналисты считают, что если украинской армии придется экономить снаряды, то это остановит наступление. Такой результат будет в случае, даже если помощь задержится на несколько недель. Это приведет к потерям.

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Отмечается, что если позиция некоторых членов Конгресса не поменяется, то в ближайшем будущем это будет иметь негативный эффект. На линии боевого соприкосновения будут видны изменения. Это также повлияет на планы украинской армии на зиму и весну.