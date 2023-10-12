Израиль с началом операции в Палестине начал действовать агрессивно.

Как только началась операция Израиля в Палестине, военные из Израиля начали действовать агрессивно. Они часто наносят удары по сектору Газа, а также атакуют другие страны, которые, по их мнению, поддерживают ХАМАС и поставляют вооружение.

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Первые атаки на соседей уже были, и им стал Ливан. Военные нанесли удар по территории Ливана в ответ на обстрел израильско-ливанской границы противотанковой управляемой ракетой. Израиль пообещал наносить удары в ответ любой стороне, которая поддержит ХАМАС и попытается поддерживать их военным путем.

СМИ пишут, что израильские военные нанесли удар по нескольким аэропортам в Сирии. Пишут про удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, что должно нарушить иранские линии поставок вооружения в Сирию. Информацию передает издание Arab News.

Сирийские СМИ пишут, что для отражения атаки пришлось использовать систему ПВО, а аэропорты временно закрыты. Западные издания также пишут, что аэропорты были выведены из строя после атаки. Вероятно, она была успешной, и Израиль достиг поставленных целей.

ЦАХАЛ утверждает, что удар был нанесен в ответ на аналогичные удары со стороны Сирии.

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Отмечу, что ООН осуждает действия Израиля в секторе Газа, называя их атаки запрещенными международным правом и равносильные военному преступлению, и призывая к мирным переговорам с ХАМАС. Израиль, в свою очередь, отказывается сотрудничать с Газой и планирует блокировать город, отключив свет, воду и другие блага, а также продолжая обстрелы, используя среди прочего и фосфорные бомбы.