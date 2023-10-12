Руководитель разведки Украины обещает дать ответ, если в Украине начнутся проблемы с электроэнергией.

Руководитель разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в Украине могут быть проблемы с электроэнергией зимой в случае атак на энергетическую инфраструктуру. Буданов отметил, что российские войска обладают достаточным количеством ракет и в последнее время занимались их накоплением, чтобы ввести Украину в режим блэкаута.

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Буданов ожидает некую "битву за электроэнергию" этой зимой, когда военным придется и защищать, и атаковать энергетическую инфраструктуру. Так, Буданов пообещал устроить блэкаут в Москве, если в Украине начнутся проблемы со светом зимой.

Буданов ожидает ракетных ударов по самой разной инфраструктуре этой зимой, включая энергетическую, военную, промышленную и нефтегазовую. Он отметил, что для исключения блэкаута в стране нужно получить больше средств ПВО, и это "самая главная проблема" Украины в нынешнее время.

Буданов заявил, что он планирует устроить внезапные, "временные, возможные" проблемы в городах России.

Напомню, что прошлой зимой Украина понесла серьезные потери в энергетической инфраструктуре. Издание Reuters подсчитало, что убытки за всю зиму составили порядка 9 миллиардов долларов, а инженеры не смогли полностью восстановить состояние энергетической системы до начала 2022 года. Так, общая мощность понизилась с 37 ГВт до 19 ГВт, а много оборудования было безвозвратно уничтожено. Издание Reuters считает, что зимний период в Украине будет тяжелым и не исключено большое количество блэкаутов, поскольку инженеры не успели восстановить всё необходимое оборудование.

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Reuters считает, что жителей Украины ждет тяжелая зима с частыми отключениями света в домах, а в стране будет долгий "блэкаут", который может удивить, несмотря на то, что Европа потратила огромные средства и силы на восстановление системы.