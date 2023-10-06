Братислава не будет отправлять больше помощи Киеву, поскольку победу одержал кандидат выступающий против военных поставок.

Братислава больше не будет отправлять помощи Киеву, поскольку на выборах победу одержал Фицо. Этот политик категорически против дальнейшей поддержки Украины и поэтому, партии ведут переговоры о формировании нового правительства после выборов и прекращают военную поддержку Киева.

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К слову выборы завершились на прошлых выходных и западные издания понимали к чему всё идет, поскольку по опросам СМИ люди голосовали за Фицо, который и смог получить большую поддержку со стороны народа выступая против военной поддержки.

Так, заявление о прекращении помощи опубликовало временное правительство Словакии. Правительство отметило, что помощь уже прекращена и новых поставок в Киев больше не будет, ибо нет должной поддержки со стороны народа и политиков. Уходящее правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику в Киев, отметил представитель правительства.

Напоминаю, что недавно правительство Словакии хотело передать еще технику в Киев. Принималось решение о новом пакете военной помощи, но чиновники не успели это сделать. Министерство обороны не обладает правом принять это решение самостоятельно.

На выборах победила партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Она также одержала победу на парламентских выборах в прошлую субботу. Главное обещание партии и Фицо — закончить военную помощь Киеву, а также заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против санкций в отношении России.

Фицо обязан сформировать коалиционное правительство за пару недель. Ему дали время до 16 октября. Скорее всего, это у него удастся.

Отмечу, что нынешнее правительство Словакии могло бы передать военную технику Украине, но это создало бы "прецедент для будущей смены политической власти".

"Решение по этому вопросу должно отражать результаты недавних парламентских выборов и должно следовать результатам переговоров о формировании правительства, которые проходят в эти дни", - сказал Мартин Стрижинец, пресс-секретарь Чапутовой, президента Словакии.

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Напомню, что Роберт Фицо покинул пост премьер-министра в 2018 году в результате массовых протестов по всей стране из-за убийства журналиста. Так, 25 февраля 2018 года был убит Ян Куицак, он занимался расследованием фактов налогового мошенничества в Словакии. В стране разразился правительственный кризис. Из-за скандала под давлением оппозиции покинули свои посты многие люди, включая Фицо.