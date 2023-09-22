Это сотни танков, которые уже попали в Украину.

Десятки танков Challenger 2 были переданы Украине от Великобритании месяцами ранее. Как выяснилось, большое количество танков может быть опасно для использования из-за наличия там смертельного для человека асбеста.

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Асбест — природный волокнистый силикатный минерал. Воздействие асбеста на человека вызывает рак, а также асбестоз (фиброз легких).

Такое заявление сделало министерство обороны Великобритании. По их информации, около 2000 танков могут содержать асбест. Часть таких танков были направлены в Украину. Среди пострадавших танков есть и боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.

С этой техникой нежелательно контактировать, поскольку даже недолгое нахождение в ней влечет за собой неприятные последствия для здоровья в будущем. Спустя годы солдаты могут серьезно пострадать. Министерство обороны Британии начало разрабатывать план по устранению любых потенциально смертоносных асбестосодержащих материалов, но каким образом это будет работать с танками в Украине, неизвестно.

Это список и количество техники, затронутой асбестом:

Это событие напрямую связано с нынешним правительством Великобритании, которое обвиняют в нежелании развивать британскую армию и менять старое вооружение на новое, которое не содержит потенциально опасных элементов для человека. Ситуацией воспользовались лейбористы и заявили, что готовы избавить британскую армию от опасности, если одержат победу на выборах.

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Напомню, что украинские силы уже активно используют Challenger 2 на линии боевого соприкосновения. Эти танки были отданы элитным подразделениям.