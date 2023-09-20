По-прежнему неизвестно их количество.

Американские танки M1A1 Abrams прибудут в Украину через несколько дней, пишет издание WP ссылаясь на американского чиновника.

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Так, министр обороны США 19 сентября сообщал, что первые танки Abrams приедут в Украину в течение нескольких дней. Такое же мнение выразил и некий анонимный чиновник.

Министр обороны США отметил, что сейчас Украине все еще необходимо помочь в вопросе артиллерийских боеприпасов и ПВО. По мнению Ллойда Остина, Украине как никогда нужно получить дополнительные системы ПВО для защиты неба от ракет. Он призвал Соединенные Штаты рассмотреть вопрос о передаче Украине дополнительных систем HAWK, NASAMS и IRIS-T. Он отметил, что Запад постоянно ведет переговоры о дальнейшей помощи Украине, дабы убедиться, что страна делает всё, что может.

К тому же в материале говорится, сколько Штаты в общем потратили на Украину — около 76 миллиардов долларов, а также порядка 40 миллиардов до начала конфликта в феврале прошлого года.

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Однако Ллойд Остин не затронул тему передачи дальнобойных ракет ATACMS, которые Украина просит уже долгое время. Недавно в сети появлялась информация, что Штаты планируют передать эти ракеты. Но, официально еще ничего неизвестно.