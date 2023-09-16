Все таки сообщество оказалось сильнее, а плохая оптимизация показала, кто на рынке главный.

Что-то в последнее время в игровой индустрии в разы больше различных провалов, а не успехов. К сожалению, новые проекты на движке Unreal Engine 5 не способны изменить положение дел, поскольку виновата в этих проблемах не графика и движок, а сами разработчики, которые забывают о качестве и оптимизации, думая, что и так сгодится, а игроки поведутся и купят очередную бета-версию за фул прайс.

реклама

Однако с Immortals of Aveum от Ascendant и Electronic Arts получилось всё несколько иначе. Игра стала настоящим финансовым провалом для студии, который может обернуться "смертью" для Ascendant. Так, игра вышла 22 августа, а студии уже пришлось уволить более половины своих сотрудников. Причиной указывают финансовые проблемы в студии. Очевидно это связано с тем, что покупать Immortals of Aveum многие отказались, особенно после обзоров от блогеров.

Получилось так, что Immortals of Aveum в большинстве своем купили стримеры, дабы показать новый тайтл, а игроки посмотрев на него отказались от покупки. Неудивительно, что это настоящий провал, поскольку игра смогла достичь онлайна лишь в размере 800 игроков. Сейчас в игру заходит около 50 человек в день... Для игры такого уровня, созданной на самом новом движке это число очень маленькое. Да что для такой игры... Для любой это число равно провалу.

Так, издание Polygon написало, что до массовых увольнений в студии работало от 80 до 100 человек. Один из работников заявил, что главная причина массовых увольнений, это низкие продажи игры. К тому же игру еще и плохо оценили. Пользователи на Metacritic поставили 5.4 балла, а журналисты 70 баллов. Больше всего игру критикуют за оптимизацию и сюжет, который не может затянуть игрока.

Согласно статистике от The Verge, лишь 9% компьютеров могут запустить игру с нормальной графикой и FPS. Системные требования настолько высоки, что пользователи банально не смогли бы комфортно сыграть. Что уж говорить, если лучшая карта на рынке RTX 4090 не может в стабильные 60FPS/4K.

Судьба Ascendant - неизвестна, но глава студии заявляет, что она уже ищет новых сотрудников для того, чтобы реабилитироваться в следующей игре.