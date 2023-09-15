В целом игра идет хорошо на большинстве современных ПК.

Журналисты из DSOGaming протестировали новинку The Crew Motorfest на своих ПК и пришли к выводу, что оптимизация в игре хорошая, но необходимо выпустить несколько фиксов, дабы исправить вылеты на некоторых видеокартах. В целом Ubisoft проделала достойную работу над проектом и игра запускается на большинстве современных ПК.

реклама

Для тестирования игры издание воспользовалось процессором Ryzen 9 7950X3D в паре с 32ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 6000 МГц. В тесте участвовало сразу несколько видеокарт разного уровня и разных компаний, включая бюджетные варианты: Radeon RX580, RX Vega 64, RX 6900XT, RX 7900XTX, GTX 980Ti, RTX 2080Ti, RTX 3080 и RTX 4090.

В общем и целом оптимизация хорошая, а в том же разрешении 1080p поиграть с комфортными 60FPS могут почти все. В таком разрешении стабильные 60 кадров не смогли выдать лишь RX580, RX Vega 64 и GTX 980Ti. RX580 смогла выдать лишь 30 кадров в секунду с минимумом в 27FPS. В случае с RX Vega 64 и 980Ti поиграть можно в 45FPS на максимальных настройках графики.

В случае с популярным на сегодня 2К разрешением тоже не все так плохо, как могло бы показаться. Та же 980Ti в среднем на максимальных настройках смогла выдать стабильные 35 кадров в секунду. А 2080Ti сумела держать 60FPS без просадок.

А вот с 4К разрешением на максимальных настройках графики возникли проблемы у всех, кроме RTX 4090. Она, как и ожидалось держит стабильные 60FPS, а могла наверняка выдать и больше, если бы не лок в 60 кадров от разработчиков.

Vega 64 в 4К выдала 18 кадров в среднем, а 2080Ti комфортные 45 кадров. 3080 же позволяет насладиться игрой в 4К при 57 кадрах в секунду, что от 60FPS почти и не отличается.

Однако и графическая составляющая журналистов не удивила. Само окружение и модельки автомобилей выглядят достойно. Однако освещение в игре выглядит устаревшим. Если бы Ubisoft использовала системы RTGI и RTAO, можно было бы добиться значительно лучшей картинки. В целом игра выглядит хорошо, но это не то, что ждали журналисты.

Впрочем, это неудивительно, поскольку игра является дополнением для The Crew 2, которое переросло в полноценный тайтл. На это намекает и перенос прогресса из второй части в Motorfest.