Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
DSOG по достоинству оценили оптимизацию The Crew Motorfest, но графика не удивила
В целом игра идет хорошо на большинстве современных ПК.

реклама

Журналисты из DSOGaming протестировали новинку The Crew Motorfest на своих ПК и пришли к выводу, что оптимизация в игре хорошая, но необходимо выпустить несколько фиксов, дабы исправить вылеты на некоторых видеокартах. В целом Ubisoft проделала достойную работу над проектом и игра запускается на большинстве современных ПК.

реклама

Для тестирования игры издание воспользовалось процессором Ryzen 9 7950X3D в паре с 32ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 6000 МГц. В тесте участвовало сразу несколько видеокарт разного уровня и разных компаний, включая бюджетные варианты: Radeon RX580, RX Vega 64, RX 6900XT, RX 7900XTX, GTX 980Ti, RTX 2080Ti, RTX 3080 и RTX 4090.

В общем и целом оптимизация хорошая, а в том же разрешении 1080p поиграть с комфортными 60FPS могут почти все. В таком разрешении стабильные 60 кадров не смогли выдать лишь RX580, RX Vega 64 и GTX 980Ti. RX580 смогла выдать лишь 30 кадров в секунду с минимумом в 27FPS. В случае с RX Vega 64 и 980Ti поиграть можно в 45FPS на максимальных настройках графики.

В случае с популярным на сегодня 2К разрешением тоже не все так плохо, как могло бы показаться. Та же 980Ti в среднем на максимальных настройках смогла выдать стабильные 35 кадров в секунду. А 2080Ti сумела держать 60FPS без просадок.

А вот с 4К разрешением на максимальных настройках графики возникли проблемы у всех, кроме RTX 4090. Она, как и ожидалось держит стабильные 60FPS, а могла наверняка выдать и больше, если бы не лок в 60 кадров от разработчиков.

Vega 64 в 4К выдала 18 кадров в среднем, а 2080Ti комфортные 45 кадров. 3080 же позволяет насладиться игрой в 4К при 57 кадрах в секунду, что от 60FPS почти и не отличается.

Однако и графическая составляющая журналистов не удивила. Само окружение и модельки автомобилей выглядят достойно. Однако освещение в игре выглядит устаревшим. Если бы Ubisoft использовала системы RTGI и RTAO, можно было бы добиться значительно лучшей картинки. В целом игра выглядит хорошо, но это не то, что ждали журналисты.

Впрочем, это неудивительно, поскольку игра является дополнением для The Crew 2, которое переросло в полноценный тайтл. На это намекает и перенос прогресса из второй части в Motorfest.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#оптимизация #the crew motorfest #dsog
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Тодд Говард прокомментировал жалобы на плохую оптимизацию ПК-версии Starfield
Частота кадров в Atlas Fallen увеличивается при отключении E-ядер на гибридных процессорах Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Starlink перестал работать на украинских ракетах и катерах, решивших атаковать Севастополь
11
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
10
Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
10
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
22
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал признаки обитаемости на экзопланете K2-18 b
2
В Call of Duty: Modern Warfare 3 персонажи буду реагировать на ваши действия
1
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
5
Актер Шон Пенн по своим словам был готов переплавить полученный "Оскар" в пули для украинской армии
2
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
41
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
1
Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
3
Сотрудники ЧВК Вагнер опубликовали видео с подготовкой бойцов ВВ МВД Белоруссии
+
Администрация Эрдогана: переговоры с Путиным по зерновой сделке стоят в повестке
+
Honor поразила IFA 2023 своими инновациями в складных смартфонах
+
В зоне СВО впервые был осуществлён пуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщика Су-34
1
Тайваньский аналитик считает, что для США имеет смысл полностью запретить ввоз в Китай современного оборудования для выпуска чипов
1
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
+
Точность Искандера позволяет "двухэтажной" ракете ювелирно влететь в окно командного пункта ВСУ
4
Китай отрицает полный запрет iPhone
+

Популярные статьи

Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
62
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
28
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
37
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
14
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
30
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
120
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
3
Почему ВСУ завязли в минных полях глубиной 500 метров - разбираемся в способах разминирования
14
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
4

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
15:56
Перевороты, а точнее их попытки, пока что в РФ случаются, Пригожин не соврёт
Мэтью Хо: В лучшем варианте для Зеленского конфликт заморозят, в худшем – крах ВСУ и переворот
Megagad
15:53
Очередная страшилку уровня "игры делают детей агрессивней"???
Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни
Михаил Невский
15:52
ну и? 30 баксов в час зарплата рабочего, у нас это зарплата за 1 день в лучшем случае. 2000 руб по старому курсу и 3000 по новому. Понятно что доллар уже не тот, но даже 100 долларов в смену в РФ мало...
Банк России повысил ключевую ставку до 13% – что будет с рублем
Truth Seeker
15:48
Меж тем Песков утверждал, что демилитаризация Украины выполнена)
Через несколько недель Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus ценой 1 000 000 долларов
Truth Seeker
15:47
Ты про вранье путина?
«300 тысяч добровольцев» — Путин рассказал о количестве новых контрактников
Truth Seeker
15:46
От Киева за три дня до
«300 тысяч добровольцев» — Путин рассказал о количестве новых контрактников
Валерий Юматов
15:46
Судя по лицам нужно переименовать белый дом в черный
Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
Truth Seeker
15:44
Может ты знаешь?
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Truth Seeker
15:43
Или Гаага
СМИ: Бизнес-джет Пригожина могли сбить при помощи истребителя
Truth Seeker
15:43
Ваши ожидания — ваши проблемы (с)
СМИ: Бизнес-джет Пригожина могли сбить при помощи истребителя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем