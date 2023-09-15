Он заявил, что Украина не использовала Storm Shadow для атак по Крыму.

Украинский чиновник Михаил Подоляк отреагировал на материал Sky News о том, что украинские силы воспользовались ракетами дальнего действия британского производства Storm Shadow для ударов по территории Крыма.

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Нет, по словам Подоляка, украинские солдаты использовали лишь свое собственное оружие для ударов по Севастополю 13 сентября. По его словам, версия об использовании Storm Shadow не соответствует действительности.

Подоляк сказал, что украинская армия использует исключительно собственное оружие и технику для ударов по Крыму.

Sky News имеет свои источники. И они могут там так или иначе комментировать.

Напоминаю, что вчера телеканал Sky News утверждал, что при атаке на штаб Черноморского флота, Украина использовала модифицированные ракеты собственного производства "Нептун" и британские ракеты Storm Shadow. Sky News также утверждал, что в результате атаки был поврежден военный корабль и подводная лодка.

Таким же мнением обладает и издание Defense Express. Издание выложило материал, где говорится об использовании ВСУ "Нептунов" и Storm Shadow для ударов по Севастополю. Массовая атака была реализована, поскольку у украинских сил остались "десятки" модифицированных ракет "Нептун".

МО РФ 13 сентября сообщило, что удар по Севастополю нанес серьезный ущерб. В результате атаки ракеты попали в Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, а также повредили два российских корабля. В атаке участвовало 10 ракет и несколько морских-дронов. Украинское командование после атаки похвалило бойцов за "хорошую работу".