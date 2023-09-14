Так что iPhone 15 не является чем-то "прорывным", если говорить о мощности.

Новый процессор Apple A17 Bionic использующийся в новинке iPhone 15 сделан на 3-нм техпроцессе. Ожидалось, что это существенно улучшит энергоэффективность и повысит мощность. Таким образом iPhone 15 стал бы самым мощным устройством на рынке и продолжал радовать пользователей долгой автономной работой. Но, согласно тестам, новый процессор лишь незначительно превосходит прошлый чип Apple A16 Bionic и мощнее приблизительно на 10%. При этом разрыва в многоядерном тесте почти нет, а заметное преимущество есть лишь в одноядерном тесте.

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Так, утечка демонстрирует мощность A17 Bionic и A16 Bionic в Geekbench 6. A17 Bionic тестировался на устройстве с идентификатором iPhone16,1, где установлено 8ГБ ОЗУ (столько же, сколько и в iPhone 15). Так, два производительных ядра работают на частоте 3,78 ГГц. A16 Bionic может похвастаться лишь цифрой в 3,46 Ггц. Казалось бы, разница небольшая, но она должна была продемонстрировать нам разрыв в производительности между процессорами.

Однако новый процессор Apple набрал лишь 2914 и 7199 баллов в одноядерном и многоядерном тесте. Это, знаете ли, разочаровывает, поскольку новый техпроцесс позволяет Apple сделать процессор куда более мощным с потреблением как у A16 Bionic. Это даже бы обошлось производителю дешевле A16, но... Как всегда, компания попыталась сэкономить еще больше средств.

Так, A16 Bionic набрал в тестах 2644 и 7073 балла. Таким образом новый процессор превосходит предшественника лишь на 10 процентов и только в одноядерном тестировании. В многоядерном тесте как таковой разницы нет.

Вероятнее всего, компания специально снизила производительность нового процессора, дабы повысить время автономной работы в iPhone 15 Pro и Pro Max. Однако новинка работает столько же времени в предоставленных тестах компанией, как и iPhone 14 Pro Max. Таким образом компания могла уменьшить емкость аккумулятора и поэтому ей пришлось снизить мощность нового процессора, дабы добиться "приемлемых" результатов автономной работы.

Говорить о том, что это "новый уровень", который сравнится с консолями глупо, но Apple это делает.