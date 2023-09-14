Дело в том, что поиграть можно будет на протяжении недели всего 2,5 часа.

Компания Activision объявила, что в Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 можно будет поиграть бесплатно. Это пробная версия мультиплеера, которая будет доступна всем желающим с 13 по 20 сентября. Авторы шутера дадут возможность поиграть в 11 режимов на 12 различных картах. Все бы ничего, ведь Activision часто дает возможность протестировать шутер перед релизом новой части CoD и новым сезоном, но в этот раз есть нюанс.

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Дело в том, что игроки смогут наслаждаться шутером всего 2,5 часа. Это время, которое игрок проведет именно в матче, а не в меню. Это довольно странное ограничение, которого ранее во время бесплатной недели не наблюдалось.

Портал Тома Хендерсона Insider Gaming предполагает, что это связано со скорым релизом третьей части Modern Warfare и это последняя пробная версия MWII. Считается, что таким образом разработчики хотят помешать игрокам разблокировать контент перед переходом в новую часть шутера. А я напомню, что в Modern Warfare 3 будет открыт весь контент, который вы разблокировали в MW2, включая приобретенную косметику. Создатели проекта уже не скрывают, что это самое настоящее дополнение за фулл прайс.

Портал Insider Gaming считает, что игроки могли бы за целую неделю разблокировать большое количество контента перед релизом новой части шутера, а после начать играть уже в MWIII, лишив разработчиков дохода с покупки MWII. А как всем известно Activision, это компания, которая очень любит деньги и такая теория вполне реальна.

В любом случае создатели шутера предлагают сыграть в игру с 13 по 20 сентября и дают доступ к локациям, которые были добавлены в игру недавно. Дают доступ ко всем популярным режимам. И даже разрешают сыграть на карте нового пятого сезона - DRC — Zone 1. Ко всему прочему откроется и доступ к новому режиму 5-го сезона - Havoc. Из этого режима убрали перки, серию убийств и добавили случайные модификаторы, как в классических шутерах, которые выдаются случайно в начале матча.