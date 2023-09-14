Запад в течение года предпринимал попытки заставить Азию, и другие нейтральные страны поддержать Украину.

Более года Запад предпринимал попытки перетянуть друзей России и нейтральные страны на сторону Украины, дабы они, в том числе оказали Киеву военную поддержку, пишет WSJ.

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Все началось с того, что Украина совместно с США и Европой попыталась добиться поддержки большинства стран через организацию ООН, создав несколько голосований и осудив Россию. После этого Запад часто проводил различные переговоры, а власти делали громкие заявления о конфликте и России. В последние месяцы Запад предпринял попытки провести переговоры, где участвовали "нейтральные" страны.

Однако на сегодняшний день это не принесло результатов, поскольку развивающиеся экономики мира по сей день занимают нейтральную сторону и уж тем более отказываются от военной поддержки Киева. Речь идет про такие страны, как Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка. Они остаются нейтральными и никогда резко не высказываются в сторону участников конфликта, предпочитая все делать осторожно.

Эти страны предлагают мирно урегулировать конфликт и фокусируются на личных проблемах, которых при нынешней мировой экономике достаточно.

Дипломаты отмечают, что в последние месяцы международное сообщество начало меньше критиковать Россию. Некоторые перспективные экономики мира в свою очередь выступили против желания Украины потребовать от РФ выплату репараций и выполнения других требований, направленных против властей России и ее экономики.

К тому же нейтральные страны продолжают придерживаться нейтрального статуса и отказываются вводить санкции, которые продвигал Запад на протяжении года. По мнению западных чиновников, из-за этого Москва сумела преодолеть введенные ограничения и возобновила военное производство до уровня выше, нежели было в 2021 году. К тому же торговля нефтью продолжается и приносит столько денег, сколько требуется, и потолок цен от Запада не помог ему добиться своих целей. Вашингтону сложно воздействовать на третьи страны.

И дошло все вплоть до того, что некоторые страны выразили готовность вступить в группу БРИКС, лидерами которой являются Китай и Россия. Издание пишет, в том числе о Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ, богатых нефтью странах.