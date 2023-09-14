Если Европейский союз откажется, это сделают самостоятельно Польша и Венгрия.

Мы приближаемся к дню "Х", когда ограничения на импорт украинского зерна со стороны Европейского союза спадут. На этом фоне Центральная Европа в лице Польши и Венгрии уже продемонстрировала готовность ввести свои ограничения на импорт зерна в одностороннем порядке, даже если это действие не одобряют в остальной Европе.

реклама

Так, польский премьер Моравецкий отметил, что Польша не позволит "затопить" себя украинским зерном и продолжит запрет на его импорт после истечения ограничения со стороны Еврокомиссии 15 сентября, то есть завтра. Соответствующий закон уже подготовлен. Намерения власти подтвердили тем, что выпустили целый предвыборный ролик, где говорится, что власть защитит местных фермеров. К тому же польские власти не боятся и повестки в суд ВТО от Украины.

Аналогичное настроение и в Румынии, где уже румынские фермеры после снятия запрета готовы противостоять украинскому зерну. Они пригрозили заблокировать таможню и порты, дабы украинское зерно не попало в страну и не смогло повлиять на текущую цену продукта на румынском рынке. Ибо по заявлению аграриев, лишь одно присутствие украинского зерна в Европе серьезно влияет на цену и приводит к тому, что фермеры будут работать себе в убыток.

Ну и аналогичное мнение у Венгрии, третьей страны из пяти, которая входит в список с запретом на импорт украинского зерна. Власти Венгрии официально заявили, что завтра, 15 сентября, запрет будет продлен на национальном уровне. То есть они введут одностороннее ограничение, как и Польша, если Европейская комиссия не сделает это на уровне всей Европы.

Венгрия просит Брюссель продлить запрет, дабы не наносить ущерб местным фермерам Центральной Европы, отметил Гергели Гуляш.

Аналогичную позицию занимает и правительство Словакии, так что без комментариев осталась лишь Болгария. Очевидно, что действие ограничений продолжится, даже если ЕС против этого. На этом фоне украинская власть планирует обратиться в суд ВТО, дабы получить солидную денежную компенсацию за нарушение правил торговли.

Киев называет действие Центральной Европы нарушением торгового права в интересах "предвыборного политического популизма". При таком развитии событий Киев будет вынужден использовать свое право и подать жалобу ВТО, даже если это испортит отношения между странами, отметил премьер Украины. Он также сказал, что Украина не пытается ухудшить отношения с производителями, странами и населением.