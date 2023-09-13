Для Microsoft одна выгода, а игрокам и такой проект сгодится.

Релиз 6 сентября крупного эксклюзива для Xbox Series повлиял на продажи консоли. Так, после релиза Starfield продажи на территории Великобритании резко возросли. И это еще не конец.

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Bethesda работая над Starfield ожидала того, что игра "взорвет" интернет, а люди будут покупать игру не задумываясь о техническом состоянии. И похоже, проект превзошел все ожидания разработчиков, поскольку за первые несколько дней удалось набрать более 6 миллионов игроков. Половина точно играла через консоль Xbox Series. Популярность настолько повлияла на рынок, что многие люди готовы купить целую консоль ради игры.

Кристофер Дринг из Gamesindustry еще не раскрыл точную статистику продаж консолей Xbox Series после релиза Starfield. Однако учитывая его прошлое, сомнений о правдивости информации нет.

Кристофер пишет, что положительное влияние на рост продаж оказала и недавно выпущенная консоль Xbox Series S объемом 1ТБ. Как оказалось люди охотно берут более слабую консоль, если та за малую цену предлагает много свободного места.

Отмечается, что продажи консолей начали расти еще до релиза Starfield. Так, продажи топовой версии Xbox Series X возросли на 1000%, если смотреть на покупки с Amazon. И по всей видимости, процесс продолжает набирать обороты.

Людей не пугает плохая оптимизация и оценки независимых критиков, которые отмечают слабый сюжет, пустые планеты и большое количество загрузочных экранов. Консоль охотно берут. Как и игру.

Тем временем напомню, что покупатели Xbox Series не смогут поиграть в Starfield в 60FPS. Консоль банально не может выдать столько кадров в секунду. Впрочем, не все ПК могут стабильно удерживать такой показатель даже на минимальной графике.

Однако Microsoft на этом не остановится. Согласно отчету аналитика, Starfield это лишь маленький кусочек грандиозного плана компании. В будущем компания планирует еще сильнее увеличить продажи своих консолей и подписки Game Pass при помощи релизов от внутренних студий. Starfield что называется, будет отправной точкой, которая переведет Microsoft на новый уровень.

Так, компания планирует выпускать до четырех игр от первого лица в год, дабы повысить популярность Xbox Series. В этом году на продажи должна повлиять еще и гоночная игра от Turn 10 Forza Motorsport.