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Биограф Илона Маска признал ошибку в книге и заявил, что Маск не отключал Starlink в Крыму
Он повторил слова Илона о том, что тот отказался включать интернет по всему Крыму.

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История между Крымом, атакой ВСУ на Черноморский флот РФ в прошлом году, Украиной, Илоном Маском и его биографом Уолтером Айзексоном не заканчивается. Однако биограф признал свою ошибку в опубликованной книге и заявил, что исправление будет доступно покупателям нового издания в будущем.

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Уолтер отметил, что в книге содержится ошибочное описание роли Маска в предотвращении атаки ВСУ на Черноморский флот РФ в прошлом году в Крыму. Уолтер повторил слова Илона Маска и отметил, что на самом деле бизнесмен не отключал сеть на полуострове, а лишь отказался включать сеть в определенном регионе (близ кораблей РФ) по просьбе украинских властей.

Напомню, что пару дней назад издание CNN опубликовало материал, где говорилось, что бизнесмен Илон Маск тайно отключил сеть Starlink в Крыму из-за опасений ядерного удара со стороны России в случае успеха украинской атаки по Черноморскому флоту. Тогда украинские силы не смогли завершить свою атаку подводными дронами на флот России, и их обнаружили на берегу. Они потеряли связь с военными и вышли на берег, не нанеся урона.

Но, как и Илон, Уолтер отметил, что на самом деле система была отключена, а Маск не просил сотрудников отключать Starlink в Крыму. Все на самом деле было так:

Украинцы при планировании атаки подводными дронами думали, что система Starlink покрывает весь Крым, включая территорию, где стоит флот России. Когда ВСУ начали атаку, оказалось, что не вся территория полуострова покрыта сетью. Тогда украинские власти обратились к Илону Маску с просьбой включить сеть и помочь завершить атаку на флот. Однако Илон отказался выполнить просьбу Украины из-за опасений того, что конфликт перерастет в войну с Соединенными Штатами.

К тому же Илон Маск добавил, что ни разу не давал обещание украинцам, что система Starlink будет покрывать всю территорию полуострова Крым.

Условия обслуживания Starlink явно запрещают участвовать системе в наступательных военных действиях, поскольку Starlink - гражданская система. - Илон.

Остается открытым вопрос, почему украинские власти не знали о том, что Starlink не работает в определенном регионе. Уолтер отмечает, что украинцы были удивлены, когда узнали об этом, и обвинили Маска в том, что он якобы отключил систему.

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#украина #илон маск #starlink #крым #cnn
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