Бесплатно, но без дополнительного интересного функционала.

Бесплатная игра - это всегда приятно, поскольку разработчики позволяют вам получить эмоции от нового проекта без необходимости платить за них. В большинстве случаев Free-to-Play модель предполагает донат... И в том же большинстве случаев доната очень много, и он влияет на игру, баланса как такового в таких играх нет. И, похоже, Electronic Arts пойдет по такому же пути развития The Sims 5.

реклама

Разработчики Project Rene (Sims 5) заявили, что игра будет распространяться по модели Free-to-Play и лишится множества функций The Sims 4, которые будут добавлены в будущем. При этом пятая часть Sims будет существовать совместно с четвертой, поскольку ту продолжат обновлять и продавать дополнения.

Создатели обещают, что микротранзакции не будут обязательными, и игроки смогут получить много контента с обновлениями совершенно бесплатно. А те, кому захочется получить всё от обновления, смогут приобрести контент.

Так, авторы игры заявили, что кроме регулярных обновлений, они хотят выпускать дополнительный контент и "пакеты" за реальные деньги. Но, они хотят несколько изменить подход к монетизации. Вот, пример новой системы:

Значит, есть условное дополнение с погодой в Sims 4, куда добавляют осень, лето, весну и зиму. Дополнение нужно купить, дабы получить весь контент сразу. А в Project Rene погоду могут ввести в игру бесплатно для всех. А вот в платном наборе будут дополнительные функции, типа зимнего спорта, веселых занятий, снеговиков и снежков.

Таким образом, создатели намекают, что масштабный функционал будет вводиться в игру бесплатно для всех. Такие обновления, как работы, погода, новые районы, будут Free-to-Play. А доп.занятия — платными. Одежда, скорее всего, тоже будет платной и добавляться в "пакетах".

"Пакеты" - новый способ монетизации в Sims 4. Это дополнение, но без масштабных изменений. Вы покупаете пакет и получаете новую одежду, мебель и тому подобное. Ценник на пакеты меньше новых DLC, но их больше, и в совокупности они стоят дороже.

Так что будущая Project Rene будет еще как зависеть от доната. Надеемся, что модификации смогут решить эту проблему, как и в Sims 4, поскольку в Sims 5 обещают отказаться от платных крупных DLC.

Как я и сказал выше, дополнения и пакеты для Sims 4 продолжат выпускать. Это... Несколько пугает, поскольку из-за этого базовая игра Project Rene может быть скудной по части доступного контента на релизе.

Ко всему прочему в Project Rene будет отсутствовать некоторый функционал Sims 4. Его будут вводить постепенно в обновлениях (заработок с работы, которую проделали годами ранее, похвально EA).