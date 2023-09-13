Когда игра хорошая и над ней работают, ее хвалят игроки.

Cyberpunk 2077 вышла почти три года назад, 10 декабря 2020 года. На тот момент игру критиковали за большое количество технических ошибок. Баги и лаги на средних и слабых ПК портили впечатление на релизе, а продажу тайтла на консолях и вовсе пришлось приостановить, пока шла работа над исправлением ошибок при помощи патчей. Все это, конечно, повлияло на развитие проекта.

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Скорее всего, из-за плачевной технической части игры на релизе мы потеряли большое количество контента и несколько крупных платных дополнений. Но несмотря на все проблемы игры она стала тем, чем задумывалась изначально. Крупным тайтлом, который популярен по всему миру и продолжает радовать игроков спустя годы после релиза. Его можно легко сравнить с другими легендарными хорошими проектами. Так он и еще бенчмарком для видеокарт продолжает выступать.

И спустя почти три года игра преодолела отметку в 500 тысяч положительных оценок в магазине Steam. Недавно кстати отмечалось, что игра наконец-то смогла преодолеть порог в 80% положительных отзывов. Считайте, вошла в раздел тех игр, которые можно смело покупать не задумываясь о технической части.

Теперь же игра покорила новый рубеж в преддверии релиза крупного дополнения.

По данным SteamDB проект имеет порядка 635 тысяч оценок от пользователей. 500 642 отзыва — положительные, что вообще составляет 78,25% положительных оценок от общего их количества. Многие пользователи хвалят игру за то состояние к которому она пришла спустя годы патчей.

Но, в будущем игру ждет приятное изменение. Масштабное платное дополнение Phantom Liberty и обновление 2.0, куда добавят массу нового функционала. Ожидается, что будут переработаны некоторые механики и добавлен контент, который должен был быть на релизе, если бы не было проблем с технической частью.

В комьюнити это обновление считают настоящим полноценным релизом Cyberpunk 2077. Игра станет такой, какой ее ожидали изначально.

Дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября и вместе с обновлением игра потребует от вас более мощного железа. Если ранее проект выдавал стабильные 60FPS с трассировкой лучей, то после апдейта придется понижать настройки, дабы получить плавный игровой процесс без обновления железа. Сообщается, что 8-ядерный процессор нагружается на 90%.