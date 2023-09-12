Новый предвыборный ролик премьера Польши привел к негативной реакции украинских властей.

Отношения между Польшей и Украиной портятся, поскольку Польша желает продолжить запрет на импорт украинского зерна, а Украина наоборот выступает категорически против и планирует подать на Польшу и Европу в суд, если та продлит ограничения.

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После того как премьер Польши опубликовал предвыборный ролик, где говорится, что интересы местных фермеров будут защищены независимо от решения Европейской комиссии, украинские власти негативно на него отреагировали.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль снова заявил, что как только Польша примет ограничение на украинское зерно в одностороннем порядке, за этим последует жалоба в ВТО. Украинский премьер отметил, что не собирается ухудшать отношения с Польшей и польским народом и вредить местным европейским производителям. Однако в случае нарушения торгового права в интересах "предвыборного политического популизма", Киев будет вынужден использовать свои права и подать жалобу в ВТО. За этим может последовать "солидная" денежная компенсация.

Тем временем ввести ограничения готова пока что только Польша. Румынские фермеры же обещают закрыть таможню и порты, пока власти не предпримут меры против украинского зерна.