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Авторы космического симулятора Star Citizen отказываются называть даже приблизительную дату релиза
И Starfield на это не повлиял?

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Слова "космический симулятор" уже начинают пугать, поскольку игры в таком жанре не блещут качеством в последнее время. Яркий пример, это No Man`s Sky и Starfield, последняя только на бумаге является "космосимом". Игроки ждали от Bethesda прорыва и новых революционных функций. Ждали оптимизацию. Ждали много контента и историю с сюжетными поворотами на уровне Cyberpunk. А получилось... Значительно хуже, чем ожидалось.

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Вероятно, на этом фоне за свое детище начали переживать и авторы другого космосима Star Citizen, который был анонсирован еще в далеком 2012 году... Разработка идет уже порядка 11 лет... И это еще не конец, поскольку авторы еще не знают даже приблизительной даты релиза и негативная реакция большинства игроков на Starfield могла на это повлиять.

Так, сейчас космосим остается в статусе альфа-версии. Было выпущено куча исправлений, сделано множество переработок и улучшений, а о релизе ни слуху ни духу. По всей видимости, ждать релиза в обозримом будущем не стоит, если он вообще когда-либо состоится... А то многие создатели успешно получают деньги и избегают критики укрываясь "ранним доступом".

Так, команда разработчиков недавно провела очередную трансляцию. Там показали новый режим "Arena Commander". Авторы проекта снова рассказали о будущем игры и о том, чего ждать игрокам через несколько месяцев. Рассказали о фишках новой альфа-версии. Но, когда их спросили о дате релиза, авторы отказались называть даже приблизительную дату.

К тому же любой вопрос о дате релиза теперь будет игнорироваться. Ко всему прочему это касается не только самого релиза игры, но и выхода обновлений и дополнительного контента. Авторы заявили, что таким образом хотят исключить давление на команду жесткими сроками. Плюс ко всему они решили не обманывать свою аудиторию. Тем самым сами создатели не знают, сколько времени им еще понадобится, дабы привести игру хотя бы в состояние бета-версии. К тому же они не уверенны в себе и своих силах, поскольку не могут дать конкретной даты выпуска обновления.

На данный момент космосим можно получить за 45 долларов в раннем доступе. Сообщается, что на разработку игры собрали уже порядка 600 миллионов долларов. Дороже, наверное, только GTA VI.

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#starfield #star citizen
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