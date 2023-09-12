Игру было настолько сложно создать, что пришлось даже отказаться от интересных фишек.

Релиз Starfield состоялся 6 сентября и за неделю многие люди негативно отозвались об игре в целом и об определённых ее аспектах. Так, игру в основном критикуют за плохую оптимизацию, которая не позволяет играть в тайтл на средних ПК с нормальным стабильным FPS. Потом идет скудность контента, отсутствие обещанных функций и открытого космоса с возможностью изучать уникальные планеты. Сюжет тоже критикуют, людям скучно, а старт игры и вовсе настолько скучный, что его приходится проходить буквально насильно в надежде на то, что после него все станет лучше.

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Но, как оказалось игра была куда больше и амбициознее... Как всегда, правда, на бумаге и со слов разработчиков. Считается, что над игрой работали восемь лет... Хотя, по результату сказать, что на проект потратили восемь лет тяжело. Но как обычно это бывает с большими тайтлами, над которыми долго работают, большинство фич было вырезано.

Очень популярный человек в сети, который уже сделал несколько скандальных заявлений, Тодд Говард, снова дал интервью популярному изданию The Washington Post (настолько крупный релиз, что интервью берут издания ориентированные на политику). Он заявил, что многие проблемы принесла пандемия COVID-19. Игра на самом деле должна была быть больше, технически совершеннее и вышла бы еще в ноябре 2022 года (верим). Однако по мере приближения к первой дате релиза было все очевиднее, что создатели не успеют сделать даже минимальное количество запланированного контента. Пришлось переносить проект, а некоторые детали откидывать.

Так, по словам Тодда Говарда, идей у авторов было "сотни". И что с ними случилось? Их, просто не реализовали и забыли. Тодд говорит, что разработчики даже хотели реализовать постапокалиптический Вашингтон (хм, тот же Fallout в Starfield? Учитывая лор игры и то, что землю покинула жизнь, вполне реально). Тодд гордо заявил, что авторы знали о том, что придется переписывать часть движка для реализации "планет и космических объектов", потому пришлось отказаться от некоторых идей.

Однако учитывая проработанность мира и планет, это, скорее, очередная отмазка от Тодда, дабы фанаты успокоились и спокойно приняли мысль о том, что деньги не вернуть. Он отметил, что идет работа над дополнением и выйдет оно... Через несколько лет. Официальная поддержка модов только в 2024 году.

Учитывая такую скорость работы над проектом, надеяться на скорое исправление проблем с игрой не приходится.