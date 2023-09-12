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Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
Фермеры требуют продлить запрет на импорт украинского зерна.

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Ситуация между Украиной, импортом зерна из нее и Центральной Европой продолжает усугубляться. Так, первая сторона желает поставлять зерно во все страны Европы и продавать продукт там за меньшую цену, нежели это делают местные производители в Европе. А местные производители из Европы желают продолжения ограничений на импорт украинского зерна.

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Так, польские власти уже отметили, что если 15 сентября Европейская комиссия отменит запрет на импорт зерна из Украины, то будет введено одностороннее ограничение. Польша в любом случае запретит импорт, даже если за этим последуют разборки в суде ВТО.

За польскими властями последовали и румынские фермеры. Сообщается, что они угрожают заблокировать порты и таможню в стране, поскольку приближается день, когда ограничения на украинское зерно спадут. А как только продукт попадет в страну, цена на него внезапно снизится. Соответственно, местные производители Румынии начнут продажу себе в убыток.

Этого они, разумеется, не хотят. На этом фоне аграрии написали обращение президенту Йоханнису, премьер-министру Чолаку и остальным чиновникам. Они отметили, что если 15 сентября запрет на импорт спадет, то фермерам придется снизить ценник на продукт еще сильнее, нежели приходится делать сегодня.

Компенсация от Европейского союза не помогает, поскольку выделенные 40 миллионов евро покрывают порядка двух процентов общего ущерба, нанесенного фермерам и Румынии. При этом даже эти "крохи" фермеры до сих пор не получили, написано в письме.

Сообщается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже отправил в Европейскую комиссию свой ультиматум. Согласно ультиматуму, есть два варианта развития событий: либо 15 сентября запрет на импорт украинского зерна в Центральную Европу продолжается до конца года, либо Польша самостоятельно это сделает.

По всей видимости, так придется поступить и Румынии, поскольку фермеры могут нанести большой ущерб заблокировав порты и таможню, оборвав поставки и других товаров. Решения остальных стран еще неизвестны. Ограничения, напомню, действуют еще в Болгарии, Венгрии и Словакии. Венгрия, скорее всего, поступит аналогично польским властям.

В Словакии же скоро пройдут выборы, после которых может быть принято аналогичное решение.

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#украина #европа #зерно #румыния
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