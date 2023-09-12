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Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
Ноутбуки будут дорогими, как и SSD PCIe 5.0 для ПК.

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SSD продолжают развиваться. Хотя, скорость нынешних SSD на PCIe 4.0 удовлетворительная и позволяет почти забыть о загрузках в играх и долгой передаче файлов, еще есть куда расти. Например, SSD PCIe 5.0. Сейчас таких SSD на рынке очень мало и ценник у них достаточно большой. А купить ноутбук с таким SSD сейчас невозможно. Но, скоро это превратится в реальность... Ну как скоро, подождать придется еще около года.

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Silicon Motion заявила, что в скором времени состоится релиз контроллера SM2508, предназначенного для накопителей с интерфейсом PCIe 5.0. Вместе с анонсом контроллера топ-менеджер Лю Яорен сказала, когда по ее мнению выйдут первые ноутбуки с SSD нового поколения.

Так, согласно плану компании, первые ноутбуки с контроллером SM2508, а соответственно и SSD PCIe 5.0 выйдут на рынок в конце следующего года. Анонс состоится чуть раньше. Первые слухи же наверняка появятся уже в этом году.

Так, новый контроллер обладает скоростью передачи данных до 14 Гбит/с. Отмечу, что на рынке уже появились предложения с SSD PCIe 5.0, скорость которых в пике доходит выше 14 ГБ/с. В будущем скорость станет еще выше, а диски дешевле. Больше всего на рынке моделей с ограничением 12 ГБ/с. Производитель самого быстрого SSD отметил, что серийная модель станет еще лучше.

Ко всему прочему новый контроллер сделан по 6-нм техпроцессу и оснащен двухъядерным чипом ARM Cortex-R8. Его TDP всего 3,5Вт, что делает новинку очень энергоэффективной в своем сегменте.

Считается, что первым производителем ноутбуков, который будет устанавливать SSD PCIe 5.0 будет MSI. Такие SSD будут установлены в премиальные линейки ноутбуков. Однако инсайдеры обладают информацией, что диски будут довольно горячими и как с этим справятся производители ноутбуков — вопрос. Им придется придумывать эффективное охлаждение непосредственно для диска.

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#ssd #ноутбуки #ssd pcie 5.0
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