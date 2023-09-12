Это замедлит темпы обучения ВСУ в Британии.

Британское издание The Times сообщает, что армия была вынуждена замедлить темпы обучения украинских военных из-за создаваемого на полигоне шума и жалоб со стороны мирных жителей. Сообщается, что обучение на базе Лидд-Рейнджз было сокращено приблизительно на 30%. Учебные стрельбы мешают людям.

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В сообщении издания говорится, что министерство обороны было вынуждено сократить обучение на этой базе на треть из-за гнева жителей, которые постоянно жаловались на шум, а также на взрывы и дым. Так, для того, чтобы избавиться от шума, местные жители начали писать письма в городской совет с требованием немедленно принять меры. Ну, а власти решили встать на сторону мирных жителей, которые хотят отдыхать, а не слышать взрывы.

Один из местных жителей, который проживает близ Лидд-Рейнджз попросил властей вообще закрыть военную базу, дабы убрать весь шум. Отмечу, что сам военный полигон существует уже порядка 150 лет и многие жители могли бы выбрать другое место для жизни, но решили переехать именно в регион с военной базой.

На этом фоне комментаторы разделились на две стороны: одни согласны с тем, что властям необходимо прекратить шум, а другие говорят о необходимости военных учений на военной базе. Некоторые люди раскритиковали решение властей о том, что те пошли навстречу жителям близ военной базы. Они аргументировали свою точку зрения тем, что это то же самое, что переехать и жить рядом с Хитроу, а затем жаловаться на самолеты и их шум.

Кстати, шум близ аэропорта действительно раздражает некоторых людей и они жалуются на него. Однако многим протестующим порядка 30 лет, а аэропорт существует 70 лет. Такие комментаторы предлагают изменить закон и сделать так, чтобы жалобы на шум отклонялись без рассмотрения, если шум возник раньше, чем вы переехали в район.

Как бы то ни было издание подытожило, что это повлияет на сроки обучения украинских военных. Количество солдат ВСУ, которые закончат обучение к 2024 году будет меньше, нежели планировалось изначально.