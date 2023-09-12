Украина тем временем угрожает Европе судом, если ограничения не снимут.

Польские власти отказываются снимать ограничения на украинское зерно и продолжат ограничивать импорт в свою страну, даже если Европейский Союз не продолжит общие ограничения. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не позволит украинскому зерну "затопить страну" и уже готовит закон, который позволит запретить импорт в одностороннем порядке.

реклама

Премьер заявил, что независимо от решения в Брюсселе, границы для украинского зерна будут закрыты. Максимум, что может позволить Украине Польша, — транзит зерна через их страну.

Остальные чиновники в Польше также предлагают поскорее официально принять постановление, которое с 15 сентября в одностороннем порядке запретит украинскому зерну поступать в Польшу. Как раз 15 сентября будет завершено действие ограничения со стороны Европейской комиссии, ибо продлевать его отказались.

Напоминаю, что на данный момент, следуя ограничению со стороны ЕС, пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запрещают импорт украинского зерна, пшеницы, кукурузы и рапса. Сначала эмбарго действовало до 5 июня, но его удалось продлить до 15 сентября. Теперь страны пытаются снова его продлить, хотя бы до конца года, но Украина угрожает Европе подать в суд, если те продолжат запрещать импорт.