Цена и вес сильно завышены, считает Insider Gaming.

В последнее время о шестой части "великого автоугонщика" говорят все чаще. Сначала информацию передали нам надежные инсайдеры. Они сказали, что игра должна быть представлена в ближайшее время, а выйти через год-два после анонса. После этого появилась утечка с якобы голосом генерального директора Take-Two, где говорилось, что игра якобы будет представлена уже осенью текущего года. А после этого уже совсем другие "инсайдеры" заявили, что игра якобы будет стоить порядка 150 долларов, дабы разработчики смогли отбить потраченные деньги на создание проекта, а также занимать около 750ГБ свободного пространства на SSD. Там еще говорили про карту, которая якобы позволит нам играть во всех городах вселенной GTA и даже разрешение 8К... Все это за несколько недель.

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И как и до новостей о скором анонсе, вам следует помнить, что многие люди пытаются стать популярными. Что-либо предугадать до релиза, дабы после релиза к ним появилось доверие, и они могли бы стать такими, как тот же Том Хендерсон. Однако зачастую такие новости и "утечки" - обычный "вкид", который никоим образом не соответствует реальности. По умолчанию каждая новость о GTA VI должна расцениваться как сомнительная. Insider Gaming, надежное издание, пишет, что вам необходимо доверять лишь проверенным источникам (которые тоже ошибаются) и не верить каждому видео в сети о GTA и любой другой игре.

Недавно в социальных сетях какой-то пользователь выложил пост, где заявил, что игра займет около 750ГБ свободного места, а проходить сюжет придется около 400 часов... Это... Просто, самый странный и фантастический слух, который только можно было бы опубликовать. Думаю, объяснять, почему игра не может предоставить вам 400 часов уникального геймплея в одном лишь сюжете, не придется?

Так и ценник в размере 150 долларов является типичным обманом для получения "кликов" и заработка с рекламы, пишет Insider Gaming. Все потому, что у утечки банально нет ссылки на авторитетного инсайдера, издания или разработчика. Это просто мысль одного из "псевдо-инсайдера", который придумал себе ценник и выложил свое мнение в сети, подписав как "утечку".

Это то же самое, как с другом обсуждать невероятные вещи для GTA и потом выложить это в сети. Удивительно, но новость быстро разошлась по сети, и многие в нее почему-то поверили. Конечно, бюджет шестой части GTA удивляет, но, продавая игру за те же стандартные для AAA-проектов $70 или $80, разработчики легко отобьют затраты за пару дней.

К тому же слухи о том, что игра предоставит вам карту, куда входит Сан-Андреас, Либерти-Сити, Вайс-Сити и все остальное, что только можно вспомнить из GTA, - типичная попытка набрать просмотров, которая была давно опровергнута надежными инсайдерами.

К слову, это не новость для фанатов GTA. Такого рода "утечки" публикуются очень часто, и авторы постоянно пытаются придумать что-то новое, дабы завлечь аудиторию и набрать клики и просмотры. Однако на фоне подтвержденной новости о скором анонсе таких "утечек" становится больше.

Insider Gaming призывает не верить этому, ибо в лучшем случае автор "слуха" просто наберет просмотры, а в худшем - попробует обмануть на деньги.